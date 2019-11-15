В России снимут 26 новых серий мультфильма Ну погоди!

Союзмультфильм снимет 26 новых серий Ну, погоди! / Фото: кадр из мультфильма Ну погоди!

В России студия Союзмультфильм заявила о начале съемок 26 новых серий легендарного советского мультфильма Ну погоди!

Как сообщает ТАСС, об этом сообщила глава киностудии Юлиана Слащева на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Новые выпуски будут посвящены 50-летию героев мультфильма. Первый эпизод выйдет в начале лета 2020 года.

Обновить Ну погоди! решили, поскольку в июне 2019 года он был назван самым популярным среди россиян.

Как известно, первая серия Ну, погоди! вышла в мае 1969 года. Союзмультфильм снял 18 выпусков, последний из них вышел в 1994 году. В 2005-2006 годах еще две серии мультфильма выпустила студия Кристмас Филмз. Художник Владимир Тарасов признался, что прототипом для персонажа Зайца послужила актриса Клара Румянова, которая его озвучивала.

Напомним, осенью 2019 Netflix намерен порадовать зрителей целой серией новых фильмов собственного производства, снятых с участием легенд кинематографа. Главред рассказал, что когда смотреть, и о чем будут фильмы.