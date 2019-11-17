  1. Главная
  3. Мир

"Пора на концерт Кобзона": "червю" Гиркину из-за сбитого боинга MH17 предрекли смерть в России

17 ноября 2019, 08:10

Гиркин не исключает, что российские власти выдадут его следователям в Голландии. Правда, многие в Сети убеждены, что Страшный суд состоится в России.

Гиркин
Гиркину предрекли Страшный суд в России / Факти - ICTV

Бывший министр обороны террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), который ранее увидел второй шанс для Кремля на создание большой Новороссии, как никогда близок к поездке в Голландию.

По информации, Гиркин подтвердил подлинность разговора с другим главарем боевиков, Александром Бородаем. Кроме того, после публикации записи этих переговоров международным следствием по делу смертельного рейса MH17, Гиркин допустил, что Россия может выдать его Голландии.В частности, Стрелков признал подлинным свой разговор от 13 июля 2014 года, опубликованный Объединенной следственной группой.

Отметим, в этом разговоре Гиркин сообщил Бородаю, что "возвращается в штаб".

"Неуважаемые голландские дебилы! Постарайтесь уяснить себе (понимаю - это трудно, но Вы постарайтесь) что у меня в Донецке таки был "свой" Штаб. Собственный. Мною лично возглавляемый. С помощью которого я руководил боевыми действиями Ополчения ДНР против укро-карателей. И "роль" членов Штаба заключалась в организации выполнения тех задач, которые я ставил подчиненным подразделениям ополченцев, защищавших своё Отечество и свой Русский народ от укро-нацистов и их пособников", - высказался в Сети Гиркин.

При этом Гиркин не исключает, что теперь российские власти выдадут его следователям в Голландии.

"Даже если случится такое безобразие, что я попаду в руки этих "служителей закона" (ничего нельзя исключать, а измены в Кремле - тем более), их судилище в моих глазах будет всего лишь судилищем врага, который торжествует. Какую-либо "легитимность" их судебных и следственных органов я не признавал ,не признаю, и не буду признавать до самой своей смерти", - заявил Гиркин.

Отметим, в соцсетях граждане оживились, прочитав эту новость.

"Ну шо буде привід реконструювати Нюренберг тільки в Гаагі", - пишет некий Марсианин.

"Делаю свою ставку - Россия выдаст Гиркина на Страшный Суд. А он не в Нидерландах", -убежден Сергей Окунев.

"Его никто не выдаст - а то он про рязанский сазар запоет, ну что ты Леня, как маленький", - добавил некто под ником ЧМ2018 Нижний Новгород.

"Он не выдачи боится, а того, что если такой вопрос встанет - его просто уберут", - высказался некто под ником Херсон-Харьков.

"ФСБ, а не пора ли Гиркину на концерт Кобзона?", - вопрошает пользователь Сети.

"Боится он выдачи Нидерландам))) лучше боялся в России оставаться. Прибьют ведь а хотелось бы свидетелей побольше в Гааге", - пишет некто под ником Фиалка.

"Этого червя надо угандошить прямо в рашку.нанять алкаша за пару гривен и дело с канцом", - вставил свои пять копеек некий пользователь Сети.

Читайте также"Пырните гниду ржавым гвоздем в печень": "усатая мразь" Гиркин назвал ОРДЛО "вонючей клоакой" - видеоНапомним, ранее Объединенная следственная группа (JIT) обнародовала новые доказательства причастности Российской Федерации к гибели почти 300 человек в небе над Донбассом.

Так, на своем YouTube-канале следственная группа обнародовала записи телефонных разговоров боевиков с российскими чиновниками, а на сайте опубликован отчет. Кроме того, следователи побеседовали в несколькими свидетелями из боевиков "ДНР", которые подтвердили, что приказы приходили из России.

В частности, на одной из записи якобы террорист "ДНР" Александр Бородай признался, что он выполняет указания Кремля.

На другой записи член "ДНР" сообщает местному командиру, что прибудут люди с полномочиями от министра обороны РФ Сергей Шойгу. При этом идет речь о том, что вместо местных полевых командиров поставят москвичей.

Согласно еще одной записи, помощник президента РФ Владислав Сурков принимал активное участие в назначениях внутри "ДНР".

убийство суд Боинг MH17 Игорь Гиркин Рейс МН17 новости России
Сейчас вы просматриваете новость «"Пора на концерт Кобзона": "червю" Гиркину из-за сбитого боинга MH17 предрекли смерть в России». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:10
"Пора на концерт Кобзона": "червю" Гиркину из-за сбитого боинга MH17 предрекли смерть в России
07:27
Россия возвращает Украине захваченные корабли: у Зеленского заявили о завершающем этапе
06:57
США погрязли в киевских интригах мнение
06:33
Выбросьте немедленно: эти ТОП-4 вещи "пожирают" здоровье и притягивают в дом нищету
06:01
Тарифы взлетят: эксперт предупредил о новом росте цен на газ
06:01
Привітання з Днем студента українською в прозі й вірші про студентство Фото
05:37
ТОП-3 самые модные мужские стрижки 2019-2020: андеркат, канадка и британка - фото Фото Видео
05:04
Гороскоп на неделю: когда отказаться от поездок и перелетов
04:19
"Иди к еб*ной матери": Москаль рассказал, почему послал журналиста "на х*й" Видео
03:41
Бесплатный проезд в транспорте Украина отменила: что теперь
03:15
"Жирные сиськи, жирная жопа": Алена Водонаева без белья взбудоражила сеть Фото
02:30
В Киеве мужчина выгуливал на поводке леопарда: шокирующие фото
01:49
Экс-политтехнолог сказал, кто "поставил" Путина на пост президента
01:34
Названы ухудшающие зрение продукты питания
01:09
Экс-политтехнолог сказал, кто сдал Донбасс
00:53
Ученые разработали диету для защиты от гриппа
00:25
17 ноября – какой сегодня праздник: что делать на Ерему и День сельского хозяйства Видео
00:16
В Калифорнии жертвами стрельбы стала целая семья
16 ноября, суббота
23:54
"Горите в аду": прокурор гневно отреагировал на увольнение из Генпрокуратуры
23:28
В Киеве в общежитии прогремел взрыв: есть погибшие Фото
23:01
В Словакии задержали украинцев с партией янтаря на полмиллиона евро
22:35
Укрзализныця добавила поезда на Новый год: известны направления
22:07
Собчак обвинили в экстремизме из-за слов о Крыме
21:45
"Бандитское похищение": адвокат рассказал о задержании банкира Гриценко
21:23
Кабмин снял ограничение на тарифы на отопление и горячую воду
21:05
"Дебилоид, а не дебил": в Сети распекли Милованова, признавшегося в курении марихуаны Видео
20:30
В Киеве замерзшие без отопления жители перекрыли дорогу Видео
20:00
Порноактриса показала смачные прелести на сексуальных фото Фото
19:56
Смертельные взрывы в Балаклее: в ВСУ оценили угрозу для населения Видео
19:41
В СБУ озвучили причину задержания главы Укрэксимбанка Видео
19:22
Трамп через людей Джулиани подталкивал Киев расследовать дело Байденов – CNN
19:04
Умерла легендарный хореограф Национальной оперы Украины Видео
18:37
Опрос показал резкое снижение веры в Бога среди украинцев Видео
18:24
"Серьезный конкурент": Польша закрывает рынок ЕС для украинской кукурузы
17:58
В Нацполиции создают институт капелланства: что это значит
17:54
Украина отправила буксиры для возвращения захваченных Россией кораблей – СМИ
17:29
В России скончался поэт, экс-редактор журнала Юность
17:24
Отвод войск на Донбассе: в Петровском засекли новые позиции боевиков
17:00
Стрижка шапочка, или под горшок – самая эффектная женская стрижка 2019 - 36 фото Фото
16:58
"Похищение" банкира: в СБУ рассказали о задержании главы правления Укрэксимбанка
16:47
Сенцов охарактеризовал Путина одним словом
16:35
Турборежим дает сбой: Разумков назвал причину
16:22
Сенцов объяснил, как Путин хочет сделать из Украины послушного пса
16:01
Неизвестные в Киеве похитили главу правления Укрэксимбанка – СМИ
16:00
Антитіла: состав и биография членов украинской группы
15:52
Потрясающие идеи и срывы в День студента 2019: что прочит гороскоп на завтра
15:45
Языковой омбудсмен: в Кабмине назвали кандидатуру вопреки результатам конкурса
15:40
"Черная дыра": названа дата остановки следствия по делам Майдана Видео
15:17
"Была бы жива...": поезд насмерть сбил 18-летнюю спортсменку под Киевом Фото
14:50
В МВФ подстегнули Гончарука: ждут ускорения темпа реформ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять