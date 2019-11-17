"Пора на концерт Кобзона": "червю" Гиркину из-за сбитого боинга MH17 предрекли смерть в России

Гиркину предрекли Страшный суд в России / Факти - ICTV

Бывший министр обороны террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), который ранее увидел второй шанс для Кремля на создание большой Новороссии, как никогда близок к поездке в Голландию.

По информации, Гиркин подтвердил подлинность разговора с другим главарем боевиков, Александром Бородаем. Кроме того, после публикации записи этих переговоров международным следствием по делу смертельного рейса MH17, Гиркин допустил, что Россия может выдать его Голландии.В частности, Стрелков признал подлинным свой разговор от 13 июля 2014 года, опубликованный Объединенной следственной группой.

Отметим, в этом разговоре Гиркин сообщил Бородаю, что "возвращается в штаб".

"Неуважаемые голландские дебилы! Постарайтесь уяснить себе (понимаю - это трудно, но Вы постарайтесь) что у меня в Донецке таки был "свой" Штаб. Собственный. Мною лично возглавляемый. С помощью которого я руководил боевыми действиями Ополчения ДНР против укро-карателей. И "роль" членов Штаба заключалась в организации выполнения тех задач, которые я ставил подчиненным подразделениям ополченцев, защищавших своё Отечество и свой Русский народ от укро-нацистов и их пособников", - высказался в Сети Гиркин.

При этом Гиркин не исключает, что теперь российские власти выдадут его следователям в Голландии.

"Даже если случится такое безобразие, что я попаду в руки этих "служителей закона" (ничего нельзя исключать, а измены в Кремле - тем более), их судилище в моих глазах будет всего лишь судилищем врага, который торжествует. Какую-либо "легитимность" их судебных и следственных органов я не признавал ,не признаю, и не буду признавать до самой своей смерти", - заявил Гиркин.

Отметим, в соцсетях граждане оживились, прочитав эту новость.

"Ну шо буде привід реконструювати Нюренберг тільки в Гаагі", - пишет некий Марсианин.

"Делаю свою ставку - Россия выдаст Гиркина на Страшный Суд. А он не в Нидерландах", -убежден Сергей Окунев.

"Его никто не выдаст - а то он про рязанский сазар запоет, ну что ты Леня, как маленький", - добавил некто под ником ЧМ2018 Нижний Новгород.

"Он не выдачи боится, а того, что если такой вопрос встанет - его просто уберут", - высказался некто под ником Херсон-Харьков.

"ФСБ, а не пора ли Гиркину на концерт Кобзона?", - вопрошает пользователь Сети.

"Боится он выдачи Нидерландам))) лучше боялся в России оставаться. Прибьют ведь а хотелось бы свидетелей побольше в Гааге", - пишет некто под ником Фиалка.

"Этого червя надо угандошить прямо в рашку.нанять алкаша за пару гривен и дело с канцом", - вставил свои пять копеек некий пользователь Сети.

Читайте также"Пырните гниду ржавым гвоздем в печень": "усатая мразь" Гиркин назвал ОРДЛО "вонючей клоакой" - видеоНапомним, ранее Объединенная следственная группа (JIT) обнародовала новые доказательства причастности Российской Федерации к гибели почти 300 человек в небе над Донбассом.

Так, на своем YouTube-канале следственная группа обнародовала записи телефонных разговоров боевиков с российскими чиновниками, а на сайте опубликован отчет. Кроме того, следователи побеседовали в несколькими свидетелями из боевиков "ДНР", которые подтвердили, что приказы приходили из России.

В частности, на одной из записи якобы террорист "ДНР" Александр Бородай признался, что он выполняет указания Кремля.

На другой записи член "ДНР" сообщает местному командиру, что прибудут люди с полномочиями от министра обороны РФ Сергей Шойгу. При этом идет речь о том, что вместо местных полевых командиров поставят москвичей.

Согласно еще одной записи, помощник президента РФ Владислав Сурков принимал активное участие в назначениях внутри "ДНР".