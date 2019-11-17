Передача в нейтральных водах: в РФ назвали дату возврата Украине захваченных кораблей

Захваченные Россией украинские корабли покинули Керчь / Крым Реалии

В понедельник, 18 ноября, Россия вернет Украине захваченные в 2018 году в Керченском проливе три корабля.

Как сообщили в погрануправлении ФСБ России, корабли передаются Киеву в соответствии с достигнутыми российско-украинскими договоренностями.

Как передает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник, передача трех украинских кораблей – буксира Яны Капу и малых бронированных артиллерийских катеров Никополь и Бердянск состоится в нейтральных водах.

Напомним, ранее сообщалось, что 17 ноября захваченные Россией украинские катера Бердянск и Никополь, а также буксир Яны Капу покинули Керчь и направляются навстречу спасательно-буксирному отряду ВМС Украины.

Читайте такжеРоссия возвращает Украине захваченные корабли: опубликованы фото и видео

Советник главы украинского государства Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что процесс передачи задержанных Россией в Керченском проливе кораблей находится на завершающем этапе.