Трамп упрекнул ЕС в недостаточном финансировании Украины

Трамп считает, что США больше помогают Украине, чем Европа / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны Евросоюза выделают недостаточную финансовую помощь Украине.

В Twitter глава Белого дома отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Украины Вадим Пристайко отрицали давление с его стороны.

"Республиканцы и другие должны помнить, что украинский президент и министр иностранных дел сказали, что на них не оказывалось давление. Кроме того, они даже не знали, что деньги не были выплачены, и получили деньги без каких-либо условий. Но почему Германия, Франция (Европа) не платят?", - написал Трамп.

Напомним, в США не утихает скандал вокруг публикации стенограммы телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Трамп заявил, что готов зачитать стенограмму разговора с Зеленским: "Это был хороший телефонный звонок. В какой-то момент я собираюсь сесть, возможно, это будет беседа у камина в прямом эфире, и прочитать стенограмму звонка, потому что люди должны ее услышать".

Между тем в Офисе президента Украины отказались опубликовывать стенограмму телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.