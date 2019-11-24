"Ущипнуть ЕС": в РФ огрызнулись в адрес США из-за Северного потока–2

Северный поток-2 / Deutschlandfunk

В США заговорили о санкциях в отношении компаний, участвующих в строительстве российского газопровода Северный поток-2. В Российской Федерации сразу же заявили о попытках белого дома вырвать себе незаконные конкурентные преимущества.

По словам председателя Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрея Климова, США просто пытаются освободить рынок для собственного сбыта.

"Ничего нового, они просто думают, как "ущипнуть" не только нас, но и страны ЕС. При этом нецивилизованно себя ведут в жанре бизнеса XIX века, когда все вопросы решал господин Кольт", - цитирует российского политика РБК.

Кроме того, он уверен, что подобные действия является вмешательством в суверенитет.

"У американцев одна из задач - ослабить экономического конкурента в лице ЕС. Они видят таких конкурентов в лице ЕС, Китая и Японии", - считает Климов.

Также он заверил, что в Европе понимаю, что новые санкции США направлены не против Москвы.

Напомним, ранее американский сенатор Тед Круз заявил, что санкции США против Северного потока-2 способны задержать строительство и начало работы российского газопровода. По его словам, у Белого дома есть два сценария, способных помешать проведению работ.