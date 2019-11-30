Боинг с 298 пассажирами сбили над Донбассом: дело MH17 передали в суд Гааги, Гиркин в числе обвиняемых

Дело сбитого малазийского боинга передали в суд Гааги / Reuters

Часть обвинительного заключения по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом малазийском боинге, летевшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, находится в распоряжении судей окружного суда Гааги.

По информации, власти Нидерландов решили, что суд по делу о катастрофе лайнера пройдет в рамках не международного, а национального законодательства.

Отметим, из 298 человек, которые в тот роковой день летели рейсом MH17, большинство были гражданами Нидерландов.

Также стало известно, что среди обвиняемых - трое россиян: бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по прозвищу Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины Леонид Харченко (Крот).

При этом Дубинский, Пулатов и Гиркин уже отреагировали на обвинение, и все трое вину в катастрофе отрицают. Именно поэтому их участие в уголовном процессе считается маловероятным.

Тем не менее, 9 марта 2020 года судебная коллегия начнет рассмотрение уголовного дела по итогам расследования причин катастрофы лайнера авиакомпании Malaysia Airlines, передает DW со ссылкой на представительницу суда Иоланду Вайннобель.

К слову, малайзийский пассажирский лайнер Boeing 777, летевший по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит на территории "ДНР" 17 июля 2014 года. Все находящиеся на борту 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли. Предположительно самолёт был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса "Бук" принадлежавший неизвестной стороне военного конфликта на Юго-востоке Украины. Многие страны Запада во главе с США немедленно обвинили ополченцев и Россию, которая поддерживает непризнанные республики в произошедшем. Россия же возложила вину на украинскую сторону приводя аргументы о непричастности ополчения к трагедии.

Читайте такжеПоследний рейс малазийского боинга: у Меркель не смогли промолчать о ЦемахеНапомним, ранее бывший министр обороны террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) подтвердил подлинность разговора с другим главарем боевиков, Александром Бородаем. Кроме того, после публикации записи этих переговоров международным следствием по делу смертельного рейса MH17, Гиркин допустил, что Россия может выдать его Голландии. В частности, Стрелков признал подлинным свой разговор от 13 июля 2014 года, опубликованный Объединенной следственной группой.

Отметим, в этом разговоре Гиркин сообщил Бородаю, что "возвращается в штаб".

"Неуважаемые голландские дебилы! Постарайтесь уяснить себе (понимаю - это трудно, но Вы постарайтесь) что у меня в Донецке таки был "свой" Штаб. Собственный. Мною лично возглавляемый. С помощью которого я руководил боевыми действиями Ополчения ДНР против укро-карателей. И "роль" членов Штаба заключалась в организации выполнения тех задач, которые я ставил подчиненным подразделениям ополченцев, защищавших своё Отечество и свой Русский народ от укро-нацистов и их пособников", - высказался в Сети Гиркин.