Кровавая резня на Лондонском мосту: Скотланд-Ярд назвал имя нападавшего

Резню на Лондонском мосту устроил Усман Хан, сообщили в Скотланд-Ярде / Reuters

В столице Великобритании Лондоне на Лондонском мосту устроил кровавую резню и был застрелен правоохранителями 28-летний житель Британии Усман Хан.

Злоумышленник в 2012 году попал в тюрьму за террористические преступления и вышел на свободу в 2018-м, сообщили в крупнейшем полицейском учреждении в Англии - в Скотланд-Ярде.

В учреждении добавили, что Хан жил в районе графства Стаффордшир, по адресу проводились обыски. Правоохранители пока не знают, почему злоумышленник решил устроить резню.

Напомним, вечером 29 ноября появилась информация, что на Лондонском мосту неизвестный с ножом нападал на прохожих. Пять человек получили ранения, двое пострадавших скончались на месте происшествия.