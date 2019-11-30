Кровавая резня на Лондонском мосту: Скотланд-Ярд назвал имя нападавшего

Злоумышленник, напавший на людей в Лондоне, отбывал наказание за террористические преступления, сообщили в Скотланд-Ярде.
В столице Великобритании Лондоне на Лондонском мосту устроил кровавую резню и был застрелен правоохранителями 28-летний житель Британии Усман Хан.
Злоумышленник в 2012 году попал в тюрьму за террористические преступления и вышел на свободу в 2018-м, сообщили в крупнейшем полицейском учреждении в Англии - в Скотланд-Ярде.
В учреждении добавили, что Хан жил в районе графства Стаффордшир, по адресу проводились обыски. Правоохранители пока не знают, почему злоумышленник решил устроить резню.
Напомним, вечером 29 ноября появилась информация, что на Лондонском мосту неизвестный с ножом нападал на прохожих. Пять человек получили ранения, двое пострадавших скончались на месте происшествия.