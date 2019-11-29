В Лондоне оцепили мост из-за нападения мужчины с ножом

Мост оцепили из-за стрельбы / Фото: Twitter/adam cannon

В центре столицы Великобритании на Лондонском мосту через реку Темзу неизвестный напал с ножом на прохожих.

Как передает Sky News, преступника пытались обезвредить прохожие, которых он пытался ранить холодным оружием.

Уточняется, что через несколько минут на место инцидента прибыла полиция и оцепила мост. Злоумышленник оказал сопротивление, поэтому полиция открыла по нему огонь. Стражи порядка ранили нападавшего, после этого его удалось задержать.

По предварительным данным, в результате нападения пострадали пять человек, еще один мужчина задержан. Мотив поступка нападавшего мужчины выясняет полиция.

/ Фото: Twitter/adam cannon

В Сети появилось видео инцидента на Лондонском мосту. В ролике видно, как полицейские оттаскивают человека, на которого напал неизвестный, и производят несколько выстрелов.

Пресс-службы Скотленд-Ярда сообщила, что виновник стрельбы задержан сотрудниками правоохранительных органов.

So this is what happened at the London bridge a while ago. Knife attacker wrestled and then neutralized pic.twitter.com/z8IzG1oF7W — Gabbbar (@GabbbarSingh) November 29, 2019

Как ранее сообщалось, в США в городе Сан-Диего штата Калифорния пять человек из одной семьи погибли в результате перестрелки.

Напомним, в Деснянском районе Киева на ул. Карла Маркса произошел взрыв в общежитии, в результате которого один человек погиб на месте, а второй – при оказании медицинской помощи.