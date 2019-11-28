Авторитетный британский журнал назвал Севастополь российским

Россия аннексировала Крым в 2014 году, напомнили в посольстве Украины в Великобритании / Reuters

В журнале Survival, который выпускает Международный институт стратегических исследований (IISS), аннексированный РФ Севастополь назван российским.

Отметим, что посольство Украины в Великобритании уже выразило свое разочарование по этому поводу и напомнило об аннексии Крыма в 2014 году.

"Мы крайне разочарованы последним числом журнала Survival, который выпускает Международный институт стратегических исследований, где Севастополь указан как часть России. Напоминаем, что Россия аннексировала Крым в 2014 году", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Кроме того, украинские дипломаты заявили, что ожидают от IISS удаления неправильного изображения и отображения правильной информации.

/ @UkrEmbLondon

Напомним, ранее сообщалось, что американская компания Apple в своих сервисах стала указывать аннексированный Крым как регион России.