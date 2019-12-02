"Мокшанский пропагандонист" Пушков ответил Кравчуку о "киевском княжестве"

Пушков ответил на заявление Кравчука о княжестве / Фото: Reuters

Сенатор Алексей Пушков, который ранее объяснил травлю "жадной бандеровки" Ротару в России, прокомментировал в слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что украинская государственность якобы на несколько веков древнее русской.

Пушков подчеркнул, что Кравчук ошибается, так как Российское государство начало оформляться задолго до Ивана Грозного.

"Кравчука потянуло на историю: "Киевскому княжеству было 300 лет, когда Россия начала формироваться при Иване Грозном". Это просто неверно: Русское гос-во начало оформляться задолго до Ивана Грозного. Да и при чем здесь Украина? Такой страны ни при Грозном не было, ни после него", - высказался Пушков на своей странице в Твиттере.

Отметим, слова Пушкова вызвали бурную реакцию граждан в Сети.

"Вы бы лучше с бля*ской российской действительностью разобрались", - посоветовал Пушкову некий Джони Рокнрольщик.

"Если бы в 1240 году хан Батый не сжёг Киев, то сейчас Алексей Пушков разговаривал бы на украинском языке", - добавил некто под ником Хроника Деградации.

"Правду сказал Кравчук. Когда стольный град Киев стоял, на месте Москвы мокшанские болотА были и лягушки квакали", - высказался пользователь Сети.

"Алексей Пушков утверждает, что Украина не существует?", - вопрошает Михаил Ломов.

"Пушков, ты дурак??? Киев существовал задолго до того, как татары основали москву", - уточнил пользователь Сети.

"Алексий, пушной мокшанский пропагандонист, а что там с Сибирью? Россией когда займетесь, стариков когда накормите?! От@бётесь от Украины, КОГДА?!!", - добавил еще один пользователь Сети.

Читайте также"Что там у хохлов?": "чучело лаптеходное" Пушков предостерег Украину от сотрудничества с ПольшейНапомним, ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Киев обязан ответить Москве новой исторической концепцией, согласно которой украинское государство является более древним, нежели РФ.

"Россия говорит, что имеет корни в Киевской Руси, Византии, и что Россия – Третий Рим. Все знают, что Россия начала формироваться и становиться на ноги только при Иване Грозном. Это триста лет после того, как Украина была княжеством и государством. Триста лет!" – сказал он в эфире телеканала 112 Украина.