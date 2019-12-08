"Наши земли": соратник Ельцина сделал громкое заявление об Украине

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Глава администрации первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина заявил, что Донецкая и Луганская области, а также Крым должны были стать частью РФ еще в 90-х годах. По словам Сергея Филатова, делегации из Донецка, Луганска и Крыма в 1991 году просились в Россию.

При этом бывший чиновник заявил, что у Кремля тогда "не было времени на переговоры с Киевом". Кроме того, он указал, что уже в то время в Украине очень сильно развивался национализм.

"Конечно, это исконно наши земли были, просто их отдали Киеву. Они понимали, что находятся в неравных условиях с украинцами, в Украине очень сильно развивался национализм. Война до сих пор идет по поводу этих областей и не только этих. Теперь вот заговорили о том, что мы заберем и другие области к себе в Россию", - заявил Филатов в интервью изданию Взгляд.

Также он отметил, что Ельцин тогда отказался от этой идеи, потому что переживал "как бы России выжить вообще".

"Перед началом гайдаровских реформ хлеба не было во многих областях. На несколько дней оставалось муки, и осталось от СССР 120 млрд долларов долгов. О чем было думать - об Украине в тот момент или все-таки о себе, о своих людях?", - объяснил экс-глава администрации Ельцина.

Также он сообщил, что бывший советский генерал, ставший "министром обороны" Украины, Константин Морозов выступил против передачи ядерного оружия РФ.

Как ранее сообщал Главред, президент Беларуси Александр Лукашенко сделал громкое признание о Калининградской области Российской Федерации.