  1. Главная
  3. Мир

"Наши земли": соратник Ельцина сделал громкое заявление об Украине

8 декабря 2019, 19:50

Сергей Филатов заявил, что Донецк, Луганск и Крым просились в Россию.

Крым
Крым / Alexei Pavlishak/Imago Images

Глава администрации первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина заявил, что Донецкая и Луганская области, а также Крым должны были стать частью РФ еще в 90-х годах. По словам Сергея Филатова, делегации из Донецка, Луганска и Крыма в 1991 году просились в Россию.

При этом бывший чиновник заявил, что у Кремля тогда "не было времени на переговоры с Киевом". Кроме того, он указал, что уже в то время в Украине очень сильно развивался национализм.

"Конечно, это исконно наши земли были, просто их отдали Киеву. Они понимали, что находятся в неравных условиях с украинцами, в Украине очень сильно развивался национализм. Война до сих пор идет по поводу этих областей и не только этих. Теперь вот заговорили о том, что мы заберем и другие области к себе в Россию", - заявил Филатов в интервью изданию Взгляд.

Также он отметил, что Ельцин тогда отказался от этой идеи, потому что переживал "как бы России выжить вообще".

"Перед началом гайдаровских реформ хлеба не было во многих областях. На несколько дней оставалось муки, и осталось от СССР 120 млрд долларов долгов. О чем было думать - об Украине в тот момент или все-таки о себе, о своих людях?", - объяснил экс-глава администрации Ельцина.

Также он сообщил, что бывший советский генерал, ставший "министром обороны" Украины, Константин Морозов выступил против передачи ядерного оружия РФ.

Как ранее сообщал Главред, президент Беларуси Александр Лукашенко сделал громкое признание о Калининградской области Российской Федерации.

Россия Донецк Крым Луганск Борис Ельцин
Сейчас вы просматриваете новость «"Наши земли": соратник Ельцина сделал громкое заявление об Украине». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:13
Военные корабли РФ оказались в тяжелой ситуации вдали от дома: подробности
20:11
"Вообще совесть потеряли, лезби": Каменских и Полякова слились в страстном поцелуе и завели сеть Фото
19:50
"Наши земли": соратник Ельцина сделал громкое заявление об Украине
19:35
Опубликован график Зеленского в рамках "нормандского саммита"
19:20
Леденящие душу приключения Сабрины 3 сезон: дата выхода, тизер и как смотреть Видео
19:00
В Пентагоне обнадежили Украину новым траншем военной помощи на $250 млн
18:40
"Не стало бы": сын российской певицы Валерии разбился в РФ Видео
18:30
Гончарук хочет выгнать руководство главка ГСЧС в Одесской области
18:18
Тертый пирог с джемом: очень простой пошаговый рецепт с фото
18:08
"Обратно в свою помойку": в Сети возмущены из-за слов жительницы ОРДЛО о любви к Путину
17:57
Иск Украины против РФ: Международный суд в Гааге опубликовал отчет
17:38
Умер Juice WRLD: причина смерти, дискография, личная жизнь Видео
17:35
"Положить конец": в Венгрии снова заговорили о "языковом законе" Украины
17:30
Гройсман поддержал Зеленского, назвав его противников "дешевыми политиканами"
17:14
Динамо - Заря: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ Видео
17:00
На Майдане во время вече Порошенко забросали яйцами Фото Видео
16:57
"Страна-террорист": во Франции митинговали из-за Украины Видео
16:30
"Отдай ящик коньяка": экс-премьер рассказал, как Кличко проиграл ему спор
16:08
Президент Литвы накануне саммита в Париже "погрозил пальчиком" Кремлю Видео
15:45
Маникюр зима 2020: красивый красный маникюр на Новый год 2020 и красный френч - 36 фото Фото
15:39
"Пять лет назад": Гончарук раскрыл шокирующие детали пожара в колледже Одессы Видео
15:35
Пожар в одесском колледже: Лукашенко направил соболезнования Зеленскому
15:35
Звездные войны Скайуокер Восход: где купить билеты в Киеве Видео
15:30
Порошенко и Ко против Зеленского: в Киеве перед нормандскими переговорами собрали Майдан  - видео Видео
15:10
"Никаких союзов": в Минске снова бунтуют против России Видео
15:00
Маникюр на зиму 2020: пенный маникюр – самый трендовый новогодний маникюр 2020 - 33 фото Фото
14:56
Выход из болезненного конфликта: папа Римский призвал молиться за исход нормандской встречи
14:53
"Похабный мир": Пономарев рассказал, чего ждать от встречи Зеленского и Путина
14:46
"Через год": Разумков пролил свет на досрочный роспуск Рады Видео
14:22
Шаман-враг Путина возобновил свой "крестовый поход", но не один Видео
14:05
Сенцова не захотели слушать на церемонии награждения Европейской киноакадемии
13:50
"Господи, спаси": студентка со слезами на глазах сообщила детали пожара в Одессе Видео
13:20
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: мощный "тумак" по кошельку, предательство и фарт
13:16
Встреча "нормандской четверки": Гончарук назвал цели Украины
12:52
"Нормандский формат": Разумков дал важное обещание перед саммитом в Париже
12:30
Реинтегрировать Донбасс можно только одним путем мнение
12:13
Трижды возвращалась в горящее здание: в Одессе похоронили преподавателя колледжа
11:52
"Будет сюрприз": Епифаний сделал неожиданный прогноз относительно архиереев РПЦ
11:24
Находился под следствием: в России выбросился из окна топ-чиновник
11:19
Зеленский едет на встречу с Путиным, Меркель и Макроном: Мендель озвучила ключевые вопросы
11:03
"Не стоит демонизировать": Гончарук рассказал о встрече с украинскими олигархами
11:00
Х-Фактор 10 сезон 13 выпуск смотреть онлайн 07-12-2019 прямой эфир Видео
10:42
Долгожданные нормандские переговоры: в МИД Германии призвали Москву услышать Киев
10:33
Пожар в Одессе: под завалами колледжа обнаружили еще 2 тела
10:07
"Злые бандеры всех съедят": "похожая на Тимошенко" Поклонская заявила, что Крым российский навечно Видео
10:04
"Красные линии": Гончарук назвал условия своей отставки
09:48
"Ломать через колено": Гончарук высказался о рынке земли в Украине
09:18
Серьезно злоупотребляет властью: демократы США нашли очередной повод для импичмента Трампа
09:16
Как Кравчук и Саакашвили поставили на место порошенковских подпевал мнение Видео
09:09
Гороскоп на 8 декабря: кому в праздник ждать возвращения старой любви
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять