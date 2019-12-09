Два года колонии для экс-министра: суд в Москве вынес приговор Рудьковскому

Суд в Москве приговорил Рудьковского к двум годам тюрьмы / УНИАН

В понедельник, 9 декабря, Мосгорсуд приговорил к двум годам колонии бывшего народного депутата Украины и экс-министра транспорта Николая Рудьковского за нападение на посольство России в Киеве в июне 2014 года.

"Назначить Рудьковскому наказание в виде двух лет колонии общего режима", — сообщает РИА Новости со ссылкой заявление судьи.

Добавим, что согласно информации российского следствия, 14 июня 2014 года Рудьковский вместе с неустановленными лицами из числа запрещенного в России "Правого сектора" напал на российское посольство в Киеве.

"Целью нападения являлось осложнение международных отношений Российской Федерации с Украиной и другими государствами", - отметили в Генпрокуратуре РФ.

Отметим, 4 декабря Рудьковский признал вину.

Читайте такжеНиколай Рудьковский "засветился" на "Новой волне 2013" с симпатичной брюнеткойНапомним, ранее СМИ сообщили, что московская полиция задержала экс-министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского, который находился в розыске за нападение на российское посольство в Киеве.

В отношении бывшего чиновника избрана мера пресечения в виде ареста.

Николай Рудьковский в 2006-2007 гг. занимал пост министра транспорта и связи Украины. В июне 2014 года во время беспорядков в Киеве он бросил камень в посольство РФ в Украине. В отношении Рудьковского было возбуждено уголовное дело, а в мае 2016-го Басманный районный суд Москвы заочно арестовал экс-министра.