СМИ сообщили о задержании в Москве экс-министра времен Януковича

1 октября 2018, 12:31

В отношении бывшего чиновника избрана мера пресечения в виде ареста.

Николай Рудьковский / УНИАН

Московская полиция задержала экс-министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского, который находился в розыске за нападение на российское посольство в Киеве.

Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в полиции.

"В пятницу, 28 сентября, сотрудники полиции в Басманном районе Москвы задержали 50-летнего гражданина Украины Н. Рудьковского, который находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ст. УК РФ "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой". В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде ареста", - сказал собеседник агентства.

Николай Рудьковский в 2006-2007 гг. занимал пост министра транспорта и связи Украины. В июне 2014 года во время беспорядков в Киеве он бросил камень в посольство РФ в Украине. В отношении Рудьковского было возбуждено уголовное дело, а в мае 2016-го Басманный районный суд Москвы заочно арестовал экс-министра.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о планах обмена осужденного в России по обвинению в терроризме украинского режиссера Олега Сенцова на осужденных в США россиян Виктора Бута, Константина Ярошенко и находящейся под стражей Марии Бутиной.

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Москва Николай Рудьковский
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