Стрельба в центре Киева: бандиты пытались ограбить частный дом, есть убитый

1 октября 2018, 07:22

При попытке задержания злоумышленники открыли огонь по полицейским.

  • Разбой в центре Киева @UA.KyivPolice
  • Разбой в центре Киева @UA.KyivPolice
  • Разбой в центре Киева @UA.KyivPolice
  • Разбой в центре Киева @UA.KyivPolice
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  • Разбой в центре Киева @KyivOperativ
  • Разбой в центре Киева @KyivOperativ

В воскресенье вечером, 30 сентября, в центре Киева произошла перестрелка между полицейскими и неизвестными, которые пытались ограбить частный дом. На месте происшествия был найден труп мужчины с огнестрельными ранениями.

По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрея Крищенко, патрульные получили вызов: в центре Киева на улице Лаврской неизвестные лица ворвались в частный дом с целью ограбления, при этом нападавшие забрали некоторые ценные вещи и пытались убежать.

"При попытке задержания они открыли огонь по стражам порядка и применили гранату. Полицейские в ответ также применили табельное огнестрельное оружие, однако злоумышленникам удалось скрыться", - сообщил он. В результате перестрелки был ранен полицейский.

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Крищенко добавил, что при осмотре территории вблизи совершения преступления на пути их отхода правоохранители обнаружили мертвого мужчину с огнестрельными ранениями.

"Вероятно, убитый причастен к нападению на частный дом. Впоследствии мы будем понимать, из какого именно оружия он застрелен", - говорит начальник ГУ НП в Киеве.

По его словам, объявлен специальный оперативный план для розыска и задержания злоумышленников, по тревоге поднят личный состав Печерского управления полиции, задействованы спецназовцы, эксперты-криминалисты и ориентированы наряды во всех районах столицы.

Напомним, 12 августа, вечером в Шевченковском районе Киева злоумышленники в масках напали на магазин-ломбард, несколько раз выстрелили в охранника, в результате он погиб.

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Киев погибший стрельба разбой
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