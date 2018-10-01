В Киеве неизвестный обстрелял патрульную машину

Разыскиваемый перебегал дорогу перед машиной полиции / УНИАН

В Киеве полиция разыскивает мужчину, который из автомата обстрелял патрульных, заинтересовавшихся его странным поведением, и тяжело ранил одного копа.

Происшествие случилось около 22 часов на улице Лаврской в Печерском районе Киева.

"Человек в темной одежде перебегал дорогу в неустановленном месте, перед их автомобилем, при этом странно себя вел и периодически приседал. Двое полицейских бросились за ним, а в ответ неизвестный несколько раз выстрелил", - сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

"В результате патрульный получил два ранения, его доставили в больницу. Стрелок убежал. Для его розыска в Киеве введен специальный оперативный план. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, спецназовцы и кинологи" - написал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

/ Андрей Крищенко/Фейсбук

Ранее в начале сентября в Киеве полиция задержала 61-летнюю жительницу Голосеевского района, которая стреляла из пневматического оружия с балкона по сидевшим во дворе молодым людям.