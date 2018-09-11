В Киеве пенсионерка открыла стрельбу по прохожим с балкона

УНИАН

В Киеве полиция задержала 61-летнюю жительницу Голосеевского района, которая стреляла из пневматического оружия с балкона по сидевшим во дворе молодым людям.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в результате 20-летнюю девушку госпитализировали с ранением предплечья.

"В полдень к столичную полицию поступило сообщение, что в больницу доставили 20-летнюю девушку с ранением в руку, предварительно - из пневматического оружия. На место происшествия прибыли экипажи патрульных и следственно-оперативная группа территориального управления полиции. Свидетели инцидента указали правоохранителям на дом, откуда раздался выстрел", - цитирует агентство пресс-службу полиции.

Стрелявшую задержали. Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство" (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Женщине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в поселке Новая Одесса Николаевской области пенсионер открыл стрельбу по детям из самодельного оружия, три человека пострадали.