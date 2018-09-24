В Киеве многоэтажку обстреляли из гранатомета

УНИАН

В ночь на субботу, 22 сентября, в Дарницком районе Киева неизвестные обстреляли жилую многоэтажку из гранатомета.

Как сообщает "Сегодня", снаряд разорвался, не долетев несколько метров подъезда.

Как рассказали местные, выстрелили с ул. Драгоманова, через озеро Солнечное, а взрыв произошел возле дома №7 на ул. Ревуцкого.

"Это обычная панельная многоэтажка. Люди не пострадали, но разбиты стекла на первом и втором этажах. Звук взрыва был таким оглушительным, что его слышал весь микрорайон", - цитирует издание жителей района.

На месте происшествия обнаружены фрагменты гранатомета РПГ-26. Уголовное дело возбуждено по двум статьям - "Незаконное обращение с оружием и боеприпасами" и "Хулиганство".

В начале сентября в Киеве полиция задержала 61-летнюю жительницу Голосеевского района, которая стреляла из пневматического оружия с балкона по сидевшим во дворе молодым людям.