Москва готова выпустить Сенцова, если США освободит троих россиян - СМИ

Олег Сенцов может быть освобожден - но только в обмен на троих арестованных россиян / Антон Наумлюк

Москва согласна вернуть в Украину Олега Сенцова, украинского режиссера и политзаключенного, которого удерживают в колонии строгого режима - однако только в обмен на освобождение арестованных в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также находящейся в тюрьме Марии Бутиной.

Москва готова обсуждать такую "гуманитарную акцию" только напрямую с Вашингтоном, в глазах Кремля Украина в этом вопросе не является стороной переговоров, сообщает "Новая газета со ссылкой на источник, близкий к переговорам по обмену пленными между Россией и Украиной

В России подобные инициативы не подтверждают. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила "Новой газете", что "не в курсе" таких инициатив.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Читайте также"Российская корректировка лечения известна": в МИД Украины потребовали допустить украинских врачей к СенцовуРежиссера отравили в колонию города Лабытнанги, он писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая 2018-го объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Потом наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.

В сентябре двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что его состояние значительно ухудшилось, он написал завещание. Потом стало известно, что украинца вывезли из колонии в городскую больницу, там его якобы обследовали, после чего "откорректировали лечение".

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил Владимира Путина помиловать режиссера. После этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков утверждал, что Сенцов не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека СЕ.