Российские тюремщики рассказали об итогах обследования Сенцова

Олегу Сенцову после обследования в больнице откорректировали лечение, утверждают российские тюремщики / facebook.com/denisovaombudsman

В Российской Федерации незаконно осужденного и голодающего украинского режиссера Олега Сенцова обследовали в больнице города Лабытнанги.

Украинцу откорректировали лечение, говорится на сайте управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"28.09.2018 (в пятницу — Ред.) осужденный Олег Сенцов был вывезен в Лабытнангскую городскую больницу, где ему выполнены дополнительные исследования и получены консультации врачей-специалистов", — отметили в ведомстве.

Также российские тюремщики показали фотографию нашего соотечественника, якобы сделанную в больнице.

Олегу Сенцову после обследования в больнице откорректировали лечение, утверждают российские тюремщики / 89.fsin.suСенцов

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Режиссера отравили в колонию города Лабытнанги, он писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая 2018-го объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Потом наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.

В сентябре двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что его состояние значительно ухудшилось, он написал завещание. Потом стало известно, что украинца вывезли из колонии в городскую больницу якобы для проведения планового обследования.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил российского президента Владимира Путина помиловать режиссера. После этого пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков утверждал, что Сенцов не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека СЕ.