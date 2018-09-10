Сенцов написал в тюрьме завещание на свое творчество - сестра

Сенцов рассказал, что у него началась гипоксия / facebook.com/denisovaombudsman

Украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно удерживают в российской исправительной колонии строгого режима, написал завещание на свое творчество, заявила его сестра Наталья Каплан. По ее словам, у Сенцова началась гипоксия, а общее состояние значительно ухудшилось.

"То, что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве, я уже не верю. Как и во многое другое. Но это не значит, что я расклеился или собираюсь сниматься (с голодовки, - ред.). Я не сдался в любом случае, просто я не верю уже в счастливый конец всей этой истории. Состояние у меня примерно такое же: стабильно-хреновое, ко всем старым спецэффектам теперь еще добавилась гипоксия - это нехватка кислорода в органах, в основном сердце и мозге. Туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют. Кровеносная система вообще не справляется с питанием кислородом организма. Вот я какой стал продвинутый в медицине!" – на своей странице в Facebook рассказала Каплан.

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"И да, он написал завещание на свое творчество в случае смерти, и это сильно пугает", - подчеркнула Каплан.

Напомним, ранее кузина Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что получила письмо от режиссера. По ее словам, наш соотечественник "написал, что конец близок, и он это не про освобождение".

Позже уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова узнала, что состояние режиссера "удовлетворительное" и прислала его фотографии из колонии. Позднее активист рассказал, сколько весит голодающий Сенцов.