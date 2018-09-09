Сенцов в тюрьме начал работу над новым фильмом - Динзе

Сенцов планирует новый фильм / facebook.com/denisovaombudsman

Украинский режиссер Олег Сенцов, которого удерживают в застенках Кремля, и который объявил голодовку в российской колонии, в заключении начал работу над новым фильмом; его черновое название - "Номера".

"Он все также не очень хорошо выглядит, но отказывается прекращать голодовку, несмотря на то, что все политические пути для возвращения его и других украинских политзаключенных Украиной были пройдены. В колонии его уговаривают написать прошение о помиловании и перейти от голодовки в другую юридическую плоскость, но он отказывается", - рассказал Динзе, на своей странице в Facebook передал журналист Антон Наумлюк.

Защитник привез Сенцову материалы, связанные с фильмом, для согласования.

Читайте такжеВ Париже хотят сделать Сенцова почетным горожаниномНапомним, ранее кузина Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что получила письмо от режиссера. По ее словам, наш соотечественник "написал, что конец близок, и он это не про освобождение".

Позже уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова узнала, что состояние режиссера "удовлетворительное" и прислала его фотографии из колонии. Позднее активист рассказал, сколько весит голодающий Сенцов.