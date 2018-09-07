В Париже хотят сделать Сенцова почетным горожанином

Сенцов может стать почетным горожанином французской столицы / Reuters

Украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который удерживается в кремлевских застенках, уже на следующей сессии городского совета Парижа могут присвоить звание почетного гражданина города, с соответствующим предложением выступила мэр Парижа Анн Идальго.

"Предлагаю на следующей сессии присвоить украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцов звание почетного гражданина Парижа", - написала Идальго в Twitter.

Идальго отметила, что Сенцов получил 20 лет тюрьмы за противостояние московской агрессии в Крыму.

"117 дней назад он начал голодовку за освобождение 70 украинских политзаключенных в России", - напомнила Идальго.

Она добавила, что в течение нескольких месяцев призывает к его освобождению вместе со многими художниками, интеллигентами, местными избранными должностными лицами и гражданами. Его портрет был прикреплен перед ратушей и на фасаде нескольких городских залов.

Читайте такжеТрампа заставили рассмотреть вопрос об освобождении Сенцова"В продолжение этого шага я буду предлагать предоставить ему (Сенцову - ред.) звание почетного гражданина. Париж признан столицей прав человека. Он воплощает индивидуальные свободы, включая свободу слова, и защищает демократию. Мы обязаны пропагандировать эти ценности и бороться за их почитание во всем мире. Олег Сенцов должен быть освобожден", - отметила мэр Парижа.

Отметим, что накануне "набег" украинцев с петицией по Олегу Сенцову "обрушил" сайт Белого дома.

Напомним, ранее двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что получила письмо от режиссера. По ее словам, наш соотечественник "написал, что конец близок, и он это не про освобождение".