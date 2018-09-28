Сенцова вывезли из колонии в больницу

Сенцова вывезли в больницу. Говорят, что на обследование / facebook.com/denisovaombudsman

Украинский режиссер, политзаключенный Кремля Олег Сенцов вывезен из колонии в городскую больницу якобы для проведения планового обследования.

"В связи с плановым обследованием 28.09.2018 осужденный Олег Сенцов был вывезен в Лабытнангскую городскую больницу, где ему выполнены дополнительные исследования и получены консультации врачей-специалистов", - сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу РФ.

Ранее двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что его состояние значительно ухудшилось, он написал завещание. Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил нашего соотечественника и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Незаконно осужденный писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая 2018-го объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Потом наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил российского президента Владимира Путина помиловать украинца. После этого пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков утверждал, что режиссер не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека СЕ.