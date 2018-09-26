"Верю в хороший исход": Сенцов отправил новое письмо из российских застенков

Олег Сенцов не сдается / Антон Наумлюк

Украинский режиссер, политзаключенный Кремля Олег Сенцов написал новое письмо из кремлевских застенков - на этот раз российской правозащитнице Зое Световой.

Об этом активистка сообщила на своей на своей странице в соцсети Facebook. Письмо отправили 25 сентября, передают "Украинские новости".

"Спасибо тем людям, которые все еще, несмотря на этот затянувшийся бесконечный марафон продолжают поддерживать меня, а главное и всех остальных украинских политзеков. Они не сдаются и я вместе с ними. Верю в хороший исход всей этой истории, Читайте такжеСенцов стал почетным гражданином Парижанесмотря ни на что. Ничто не бывает вечным, даже плохое! Не ожидал, что меня настолько хватит и не знаю, насколько хватит еще. Но не сдаюсь! Чего и вам всем желаю. Привет всем хорошим людям!" - написал Сенцов.

Светова растрактовала письмо режиссера как письмо о вере и надежде на лучшее.

"Надежде тогда, когда ее нет совсем. И неоткуда брать сил", - написала правозащитница.

Ранее двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что его состояние значительно ухудшилось, он написал завещание. Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил нашего соотечественника и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Незаконно осужденный писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая 2018-го объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Потом наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил российского президента Владимира Путина помиловать украинца. После этого пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков утверждал, что режиссер не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека СЕ.