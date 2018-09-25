Волкер объяснил, почему в России Сенцова лишили свободы

В РФ Олега Сенцова лишили свободы, чтобы нейтрализовать как политического противника, полагает Курт Волкер / Reuters

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер считает, что в Российской Федерации украинского режиссера Олега Сенцова лишили свободы (он находится в колонии города Лабытнанги), чтобы нейтрализовать как политического противника.

Украинец находится в очень тяжелом состоянии из-за голодовки, его нужно освободить, рассказал дипломат в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Он был вывезен из Крыма; ему насильно присвоили российское гражданство, которое он отвергает; ему предъявлено обвинение в терроризме, которое он отвергает, и представленные доказательства его вины не очень убедительны…", — отметил собеседник.

Спецпредставитель Госдепа добавил, что режиссер никогда не был гражданином РФ, страна "навязала ему гражданство, чтобы утверждать, что он является гражданином России".

"А что касается терроризма, да, мы очень обеспокоены терроризмом на глобальном уровне и разделяем эту обеспокоенность с Россией, но давайте не будем злоупотреблять ярлыком терроризма для борьбы с политическими противниками, когда власти говорят: они террористы, поэтому мы их арестуем", — подчеркнул Волкер.

Ранее двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что его состояние значительно ухудшилось, он написал завещание. Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил нашего соотечественника и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Незаконно осужденный писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая 2018-го объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Потом наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил российского президента Владимира Путина помиловать украинца. После этого пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков утверждал, что режиссер не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека СЕ.