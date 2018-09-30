Писатель объяснил, почему Путин не освобождает Сенцова

Владимир Путин не освобождает Олега Сенцова из-за "политической цены", полагает писатель / Facebook Татьяны Щур

Американо-французский писатель Джонатан Литтелл считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин не освобождает незаконно осужденного и голодающего украинского режиссера Олега Сенцова из-за "политической цены".

Лидер РФ рассуждает, что цена освобождения украинца внутри страны будет выше, чем за границей, если он позволит заключенному умереть, рассказал литератор в интервью Deutsche Welle.

"Цель… акций (в поддержку нашего соотечественника — Ред.) — поднять политическую цену смерти Олега Сенцова. Пока она не достигла того уровня, который заставит Путина освободить его…", — отметил собеседник.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Режиссера отравили в колонию города Лабытнанги, он писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая 2018-го объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Потом наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.

В сентябре двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что его состояние значительно ухудшилось, он написал завещание. Потом стало известно, что украинца вывезли из колонии в городскую больницу, там его якобы обследовали, после чего "откорректировали лечение".

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил Владимира Путина помиловать режиссера. После этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков утверждал, что Сенцов не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека СЕ.