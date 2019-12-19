"Просто чушь": Путин заговорил о "газовой войне" и вспомнил долг Киева по бондам на $3 млрд

Владимир Путин / Reuters

Решение Стокгольмского арбитражного суда, присудившего Газпрому выплатить Нафтогазу Украины $2,6 млрд, носит не юридический и правовой, а политический характер, заявил президент России Владимир Путин.

"Одно из обоснований решения Стокгольмского суда (сейчас сидящим здесь это покажется странным, но это интересно), там прописано: "В связи с тяжелым экономическим положением в Украине". Ну, чушь какая-то просто! Но написали. Хоть бы воздержались от такой записи", - подчеркнул он во время пресс-конференции в Москве.

"Ну ладно, решение суда есть. Это правда. Мы должны из этого исходить. Мы будем из этого исходить. И будем искать приемлемого для всех решения, в том числе и для Украины. Сохраняя, как я уже многократно говорил, несмотря на строительство новых инфраструктурных объектов, таких как Северный поток -1, -2, Турецкий поток, транзит через Украину. Вопрос в объемах этого транзита и в сроках, на которые можно заключить контракт", - отметил российский лидер.

Он добавил, что российская сторона в своих действиях будет исходить из принятого Стокгольмским арбитражем решения о споре по транзитному контракту в то же время напомнив о долге Киева Москве по еврооблигациям на $3 млрд.

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"Газовая война. Вы сказали по поводу $3 млрд. Обращаю ваше внимание, что часть наших средств из фонда национального благосостояния России вложена в украинские ценные бумаги - $3 млрд, есть уже решение суда в Лондоне, которое не исполняется", - резюмировал Путин.

Напомним, ранее Путин сделал громкое заявление о транзите газа.