У Путина высказались о стрельбе на Лубянке

У Владимира Путина прокомментировали стрельбу на Лубянке / Reuters

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал стрельбу в Москве у здания ФСБ.

Стрельба на Лубянке является проявлением безумия, рассказал спикер Путина журналистам, пишет Интерфакс.

По данным агентства, Песков усомнился, что подобное чрезвычайное происшествие как-то должно комментироваться из Кремля.

"…мы с вами живем в такое время - не только наша страна, но и все государства мира, - когда, к сожалению, никто не застрахован от, скажем так, любых проявлений безумия с трагическими последствиями", - заявил он.

Читайте такжеВ России нашли украинский след в истории стрелка у ФСБ на ЛубянкеНапомним, в Москве стрельба на Лубянке возле здания ФСБ произошла 19 декабря. Сначала стало известно о гибели одного ФСБшника. Позже количество жертв стрельбы возросло до двух, СМИ назвали имена погибших. Журналисты выяснили, что лубянский стрелок - Евгений Манюров, он уничтожен.