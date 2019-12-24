Не только навоз: в России озадачили странным символом наступающего года

Якутский умелец Михаил Боппосов отличился новым произведением / sakhaday.ru

В российской Якутии умелец Михаил Боппосов отличился новым произведением из навоза.

В канун 2020 года он сваял из своего любимого материала гигантскую крысу, пишет sakhaday.ru.

Фото гигантской скульптуры, припорошенной снегом, уже появилось в сети.

Однако, как уточняет yakutia-daily.ru, новое произведение Боппосова не итоговая новогодняя композиция, а своеобразный бункер для сбора мусора.

Журналисты отмечают, что скульптура крысы внутри полая, а туда всю зиму предполагается заливаются бытовые отходы, помои, а к весне, пока крыса не растаяла, ее увезут на мусорный полигон.

Полную новогоднюю композицию навозных дел мастер пообещал выставить 27 декабря.

Напомним, в 2018 году житель Якутии Аркадий Васильев слепил из навоза гигантскую свинью.