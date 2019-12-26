В метро Москвы произошла поножовщина: есть пострадавшие

Инцидент произошел в вагоне поезда на станции Новокузнецкая / Фото pixabay.com

В подземке столицы России произошло ЧП – одна из пассажирок устроила поножовщину. Злоумышленницу удалось задержать задержал курсанту Министерства внутренних дел России.

Инцидент произошел в вагоне поезда на станции московского метро Новокузнецкая Замоскворецкой линии. Как сообщает telegram-канал RT на русском, женщина пырнула ножом другую пассажирку и попыталась скрыться. Курсант университета МВД заметил произошедшее и бросился вслед за нападавшей. Злоумышленницу задержали, а пострадавшую доставили в больницу.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Мотивы нападения пока что неизвестны, детали выясняются.

Напомним, в Москве на школьном субботнике произошел конфликт между двумя 14-летними мальчиками, потом один из подростков пять раз ударил ножом в грудь своего оппонента.