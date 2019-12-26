В метро Москвы произошла поножовщина: есть пострадавшие

Злоумышленницу задержали, а пострадавшую доставили в больницу.
В подземке столицы России произошло ЧП – одна из пассажирок устроила поножовщину. Злоумышленницу удалось задержать задержал курсанту Министерства внутренних дел России.
Инцидент произошел в вагоне поезда на станции московского метро Новокузнецкая Замоскворецкой линии. Как сообщает telegram-канал RT на русском, женщина пырнула ножом другую пассажирку и попыталась скрыться. Курсант университета МВД заметил произошедшее и бросился вслед за нападавшей. Злоумышленницу задержали, а пострадавшую доставили в больницу.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Мотивы нападения пока что неизвестны, детали выясняются.
Напомним, в Москве на школьном субботнике произошел конфликт между двумя 14-летними мальчиками, потом один из подростков пять раз ударил ножом в грудь своего оппонента.