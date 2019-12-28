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"Путин несет пургу, Россия в дерьме": Пушков оценил отказ Берлина предоставить Украине помощь

28 декабря 2019, 09:07

Пушкова, в свою очередь, обвинили в Сети за пристальное внимание к проблемам Украины.

Пушков
Пушков оценил отказ Германии предоставить Украине помощь / Фото: Twitter/Алексей Пушков

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Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, который ранее предсказал "черную дату" для Европы, прокомментировал ситуацию с отказом Германии предоставить Украине военную помощь, которую запросил глава украинского МИД Вадим Пристайко.

"Главный довод: речь идёт о выживании Украины как нации. Но выживание Украины как нации зависит прежде всего от политики её руководства. Пока же власти Украины сами упорно разрушают страну", — высказался Пушков.

При этом российский политик добавил, что власти Германии это поняли, поэтому и отказали.

Отметим, в комментариях под сообщением Пушкова появилось много желчи.

"На 2,9 млрд от Газпрома пусть и закупаются. Понравилось получать деньгу из воздуха: тут украдем, там отсудим, здесь обманем, а еще и выпросим ...", - высказалась некая Ольга.

"Не надейтесь! Немчура не самостоятельна. Завтра дядюшка Сэм тожкой лопнет и Гансы с Фрицами (и Ангелами) помогут как могут, забыв о словах ЗеленсЬкого Трампу про тупых европейцев", - добавил Роман Николаевич.

"Надо честно признать, что украинцы в своём большинстве глупый народ, глупый и наивный. Это прекрасно поняли не только в Германии, но и на всём Западе. Потому и вся политика в отношении Украины строится из позиции "Я начальник - ты дурак", - отметил некто под ником Вова.

"Пока путин несёт пургу и из за этого страна влетает под новые и новые санкция, пока российские силовики кошмарят бизнес в Украине российские бизнесмены работают на благо своё и украинской экономики. Ибо нехрен быть дурнем, путин не стратег, потому и одни провалы",- высказался Радомир Рдяный.

"Пока такие как ты об Украине пекутся, Россия по уши в дерьме. Давно пора о выживании русских, не россиян, а именно русских в России подумать. А Россия от кого зависит, от тебя что-ли? Или от Путина. Все остальные, включая и мы с тобой НИКТО", - добавил некий неУкроп.

Читайте также"Мокшанский пропагандонист" Пушков ответил Кравчуку о "киевском княжестве"Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина просила Германию предоставить военную помощь для отражения российской агрессии, однако получила отказ.

"Мы благодарны за финансовую помощь Германии и политическую поддержку германского правительства. Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отвергнут", - цитирует дипломата Радио Свобода.

Пристайко выразил надежду на то, что Берлин пересмотрит свое решение.

Германия военная помощь Алексей Пушков Вадим Пристайко новости России
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