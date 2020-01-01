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Ким Чен Ын пригрозил миру новым ядерным оружием, Трамп в ответ попросил вазу

1 января 2020, 07:29

Трамп подчеркнул, что считает северокорейского главу человеком слова.

Трамп, Ким Чен Ын
Ким Чен Ын пригрозил миру новым стратегическим оружием / Reuters

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын, который ранее стал посмешищем в Сети, заявил 31 декабря, что его страна больше не чувствует моральных обязательств по мораторию на испытания ядерного оружия и далеко идущих баллистических ракет.

При этом Ким Чен Ын подчеренул, что "в ближайшем будущем" мир станет свидетелем новой стратегического оружия, передает The New York Times.

В свою очередь президент США Дональд Трамп незамедлительно отреагировал на заявление Ким Чен Ына, и отметил, что рассчитывает на соблюдение обещаний, которые дал лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын.

Трамп сказал, что считает северокорейского главу человеком слова.

Помимо этого, глава Белого дома напомнил, что надеется получить в подарок от Ким Чен Ына восточную вазу, при этом не уточнив, почему.

Стоит обратить внимание, что в военной терминологии слово "стратегический" относится к генеральному плану сражения, "тактический" – к более мелким вопросам ведения боя. В период "холодной войны" (Cold War) выражение "стратегическое оружие" на языке Америки и НАТО (NATO) означало межконтинентальное ядерное оружие, способное преодолеть расстояние между США и СССР.

Читайте такжеСМИ узнали, как и почему Трамп просил Ким Чен Ына передать Штатам ядерное оружиеНапомним, ранее разведка США узнала о новом ядерном оружии в КНДР. Согласно докладу, Северная Корея с момента первой встречи американского лидера Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына произвела 12 новых ядерных ракет.

По утверждению американской разведки, КНДР довольно активна на ряде объектов, что может говорить о том, что страна продолжает разрабатывать ядерное оружие.

Американские спецслужбы зафиксировали доставку контейнеров и работу большого количества людей на объектах, где может создаваться ядерное оружие.

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