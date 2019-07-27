Разведка США узнала о новом ядерном оружии в КНДР

КНДР продолжает наращивать ядерный потенциал / Reuters

Северная Корея с момента первой встречи американского лидера Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына произвела 12 новых ядерных ракет.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на доклад разведывательного управления Минобороны США, уточняя, что КНДР активно продолжает разработку ядерного вооружения.

По утверждению американской разведки, КНДР довольна активна на ряде объектов, что может говорить о том, что страна продолжает разрабатывать ядерное оружие.

Американские спецслужбы зафиксировали доставку контейнеров и работу большого количества людей на объектах, где может создаваться ядерное оружие.

Уточняется, что Северная Корея может иметь от 20 до 60 ядерных бомб.

Напомним, ранее состоялось сенсационное событие мирового масштаба – впервые в истории нога действующего президента США ступила на территорию КНДР. Так Дональд Трамп встретился с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.