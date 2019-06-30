Сенсационное видео: Трамп ступил на землю северокорейского диктатора

Трамп зашел в гости к лидеру КНДР / REUTERS

30 июня, в воскресенье, состоялось сенсационное событие мирового масштаба – впервые в истории нога действующего президента США ступила на территорию КНДР. Так Дональд Трамп встретился с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

Рандеву президентов началось в Пханмунджоме, в демилитаризованной зоне на границе Южной и Северной Корей. Трамп и Ким Чен Ын поприветствовали друг друга и пожали руки. Затем Трамп пересек демаркационную линию и оказался на территории КНДР.

Сам глава США назвал это великой честью. Также он предложил своему лидеру КНДР посетить США, передает CNN.

"Президент Трамп только что перешел через демаркационную линию, что сделало его первым президентом [США], который нас посетил. Это выражает его желание работать над лучшим будущим", - сказал Ким Чен Ын.

После небольшого разговора и общения с журналистами президенты отправились в здание для переговоров - так называемый Дом свободы - и продолжили встречу там. Через некоторое время в здание запустили журналистов.

Напомним, ранее Ким Чен Ын казнил дипломатов после провального саммита с Трампом.

Напомним, на один из предыдущих саммитов с Трампом северокорейская делегация привезла специальный унитаз для Ким Чен Ына.

Также ранее Трамп рассказал о причинах провала переговоров с лидером Северной Кореи.