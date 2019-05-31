"Расстрелы спасут Родину": Ким Чен Ын казнил дипломатов после провального саммита с Трампом

Ради "светлого знамени идеи Чучхэ" лишились жизни и свободы несколько дипломатов.
Северокорейский диктатор Ким Чен Ын в марте отдал указ о казнях спецпредставителя Госсовета КНДР по США Ким Хёк Чола и четырех других чиновников Министерства иностранных дел.
Соответствующее сообщение опубликовало американское агентство Bloomberg со ссылкой на южнокорейских журналистов. Гнев Ким Чен Ына вызвал "неудачный" саммит во Вьетнаме - с главой США Дональдом Трампом.Ким Хёк Чол как главный по этому вопросу был обвинен в шпионаже в пользу СГА и казнен путем расстрела. Его помощник Ким Ен Чхоль был отправлен на каторжные работы в лагеря.
Напомним, на один из предыдущих саммитов с Трампом северокорейская делегация привезла специальный унитаз для Ким Чен Ына.