Рукопожатие, разговор наедине. Как встретились Трамп и Ким Чен Ын: фото, видео

Главы США и КНДР общались в сингапурском отеле.
Лидеры государств пожали друг другу руки, свидетельствуют фото, опубликованные Reuters.
По данным агентства, потом политики поговорили в формате тет-а-тет, общались около 40 минут.
После разговора наедине к ним присоединились американские чиновники и представители КНДР.
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WATCH: Trump and North Korean leader Kim Jong Un shake hands at start of #TrumpKimSummit. Follow live updates: https://t.co/IgIU4Ln2S8 pic.twitter.com/MhXKn0eRmr— Reuters Top News (@Reuters) June 12, 2018
Напомним, США и Северная Корея не имеют дипломатических отношений. Ранее СМИ писали, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын обсудят механизм поддержания мира на Корейском полуострове и денуклеаризацию (сокращение арсеналов ядерного оружия, его носителей и средств доставки, а также производства) этой территории.