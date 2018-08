Рукопожатие, разговор наедине. Как встретились Трамп и Ким Чен Ын: фото, видео

В Сингапуре на острове Сентоса президент США Дональд Трамп и лидер Корейской Народно-Демократической Республики (Северная Корея) Ким Чен Ын встретились в отеле Capella.

Лидеры государств пожали друг другу руки, свидетельствуют фото, опубликованные Reuters.

По данным агентства, потом политики поговорили в формате тет-а-тет, общались около 40 минут.

После разговора наедине к ним присоединились американские чиновники и представители КНДР.

WATCH: Trump and North Korean leader Kim Jong Un shake hands at start of #TrumpKimSummit. Follow live updates: https://t.co/IgIU4Ln2S8 pic.twitter.com/MhXKn0eRmr