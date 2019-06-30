Пресс-секретарю Трампа надавали тумаков на встрече лидеров США и КНДР

Во время встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм попала в давку.

У Гришэм произошел конфликт с северокорейцами, когда она пыталась освободить позиции для освещения встречи двух лидеров для журналистов из пула Белого дома, передает CNN.

Один из источников назвал произошедшее "полноценной дракой" и отметил, что Гришэм получила синяки.

Напомним, ранее Ким Чен Ын казнил дипломатов после провального саммита с Трампом.

Как известно на один из предыдущих саммитов с Трампом северокорейская делегация привезла специальный унитаз для Ким Чен Ына.

Также ранее Трамп рассказал о причинах провала переговоров с лидером Северной Кореи.