"Десять! Десять! Революция сейчас": в Гонконге возобновились массовые протесты

В Гонконге возобновились протесты / скриншот соцсети

В новогоднюю ночь, ближе к полуночи, улицы Гонконга, где ранее были замечены "украинские элементы", которые поехали поделиться опытом, наводнили толпы демонстрантов.

"Тысячи протестующих собрались к финансовому центру около полуночи накануне Нового года, в том числе вдоль набережной гавани Виктория и в районе Лан Квай Фонг", - говорится в сообщении Guardian.

Стало известно, что протестующие вели обратный отсчет до полуночи, скандируя "Десять! Десять! Освободите Гонконг, революция сейчас!", после чего они включили свои телефоны, образовав на улице целое море огней.

В то же время толпы протестующих в районе Монг-Кок подожгли баррикады, после чего полиция по охране общественного порядка применила слезоточивый газ.

#HongKong people mark the first day of #2020 by pouring into the streets once more to defend their freedom and fight for a better future. This is only the first of many demonstrations to come as #antiELAB movement continues into its second year without any solution in sight. pic.twitter.com/WKY8KGGWg8 — Rachel Cheung (@rachel_cheung1) 1 січня 2020 р.

Как известно, в Гонконге не утихают протесты, которые начались из-за планов администрации принять закон об экстрадиции правонарушителей на материковый Китай на запрос Пекина. Однако даже отказ местных властей от этих планов не привел к прекращению демонстраций, которые частично переросли в силовое противостояние с правоохранительными органами.

Читайте такжеСимвол свободы: на митинге в Гонконге заметили флаг УкраиныНапомним, ранее молодой активист из Гонконга написал на своем шлеме перефразированный украинский революционный лозунг Слава Украине! – Героям Слава!

На надпись Слава Гонконгу! - Героям слава! обратила внимание корреспондент журнала New Yorker. Лозунг был написан на украинском языке с переводом на китайский. Голос Америки в Instagram опубликовал соответствующее фото, которое было сделано во время новой волны протестов к 70-й годовщине образования КНР.