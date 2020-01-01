"Десять! Десять! Революция сейчас": в Гонконге возобновились массовые протесты

Тысячи протестующих собрались к финансовому центру Гонконга около полуночи накануне Нового года.
В новогоднюю ночь, ближе к полуночи, улицы Гонконга, где ранее были замечены "украинские элементы", которые поехали поделиться опытом, наводнили толпы демонстрантов.
"Тысячи протестующих собрались к финансовому центру около полуночи накануне Нового года, в том числе вдоль набережной гавани Виктория и в районе Лан Квай Фонг", - говорится в сообщении Guardian.
Стало известно, что протестующие вели обратный отсчет до полуночи, скандируя "Десять! Десять! Освободите Гонконг, революция сейчас!", после чего они включили свои телефоны, образовав на улице целое море огней.
В то же время толпы протестующих в районе Монг-Кок подожгли баррикады, после чего полиция по охране общественного порядка применила слезоточивый газ.
#HongKong people mark the first day of #2020 by pouring into the streets once more to defend their freedom and fight for a better future. This is only the first of many demonstrations to come as #antiELAB movement continues into its second year without any solution in sight. pic.twitter.com/WKY8KGGWg8— Rachel Cheung (@rachel_cheung1) 1 січня 2020 р.
Как известно, в Гонконге не утихают протесты, которые начались из-за планов администрации принять закон об экстрадиции правонарушителей на материковый Китай на запрос Пекина. Однако даже отказ местных властей от этих планов не привел к прекращению демонстраций, которые частично переросли в силовое противостояние с правоохранительными органами.
Jan 1st #HongKong: #Police shot tear gas directly at a group of "masked rioters", aka #HongKong#Police, who came charging into their colleagues. #HongKongProtesters, on the other hand, were #404notfound ??♀️.— ajmm ?? (@ajmm19923493) 31 грудня 2019 р.
What a great start in 2020 for the Asia’s finest!
Video: #Now新聞 pic.twitter.com/1mHT4Hwmgs
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На надпись Слава Гонконгу! - Героям слава! обратила внимание корреспондент журнала New Yorker. Лозунг был написан на украинском языке с переводом на китайский. Голос Америки в Instagram опубликовал соответствующее фото, которое было сделано во время новой волны протестов к 70-й годовщине образования КНР.
Thousands of mostly black-clad Hongkongers are streaming into Victoria Park for the first approved protest of 2020. #hongkong#hongkongprotests#antiELAB#chinapic.twitter.com/tjAk0Zl8bp— Hong Kong Free Press (@HongKongFP) 1 січня 2020 р.