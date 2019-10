Активисты из Гонконга взяли на вооружение лозунг украинских повстанцев

Шлем участника акции протеста в Гонконге / Фото instagram.com/golos_ameriki

Молодой активист из Гонконга написал на своем шлеме перефразированный украинский революционный лозунг Слава Украине! – Героям Слава!

На надпись Слава Гонконгу! - Героям слава! обратила внимание корреспондент журнала New Yorker. Лозунг был написан на украинском языке с переводом на китайский. Голос Америки в Instagram опубликовал соответствующее фото, которое было сделано во время новой волны протестов к 70-й годовщине образования КНР.

К слову, журналистка New Yorker обратила внимание на еще одну надпись с необычной просьбой: "Do not resuscitate if severely wounded and unresponsive. Hand written will in pocket" ("Не реанимировать, если серьезно травмирован и без сознания. Записка с завещанием в кармане").

Как известно, лозунг Слава Украине! - Героям слава! с 2018 года стал официальным приветствием украинской армии и полиции. Является приветствием и лозунгом украинских националистов. Фраза была паролем-приветствием среди членов ОУН и УПА в начале Второй мировой войны.

Напомним, ранее для протестующих из Гонконга устроили просмотры украинского фильма о Евромайдане Зима в огне с титрами на китайском. Позже во время митингов заметили украинский флаг.