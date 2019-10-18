Посол Китая заявил об украинцах на протестах в Гонконге: в России отреагировали

Протестующие в Гонконге завидуют украинцам / Фото instagram.com/golos_ameriki

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что на протестах в Гонконге были замечены "украинские элементы", которые поехали поделиться опытом.

"Осложняется тем, что всё больше международных сил грубо вмешивается в дела Гонконга. По достоверной информации, там появились украинские элементы. Вроде бы они ездят, чтобы передавать свой опыт гонконгцам", - цитирует посла Комсомольская правда.

По его словам, жители Гонконга говорят о желании "жить как украинцы". Чжан Ханьхуэй посмеялся над этими заявлениями, поскольку, по его словам, в Гонконге гораздо выше уровень жизни.

Впоследствии спикер МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова китайского посла Чжана Ханьхуэй об участии украинцев в протестных акциях в Гонконге.

"Посол Китая в России посмеялся над желанием протестующих в Гонконге "жить как в Украине". Ему стало бы еще смешнее, если бы он регулярно смотрел и читал украинские СМИ, в которых на полном серьезе обсуждают перспективу "жить как в Сингапуре".

Посол Китая в России посмеялся над желанием протестующих в Гонконге "жить как на Украине". Ему стало бы ещё смешнее, если бы он регулярно смотрел и читал украинские СМИ, в которых на полном серьезе обсуждают перспективу "жить как в Сингапуре". Опубликовано Марией Захаровой Пятница, 18 октября 2019 г.

Как известно, в Гонконге вспыхнули массовые протесты из-за стремления местных властей разрешить экстрадицию граждан на материковый Китай.

Напомним, молодой активист из Гонконга написал на своем шлеме перефразированный украинский революционный лозунг Слава Украине! – Героям Слава!

Ранее для протестующих из Гонконга устроили просмотры украинского фильма о Евромайдане Зима в огне с титрами на китайском. Позже во время митингов заметили украинский флаг.