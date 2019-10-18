  1. Главная
  3. Мир

Посол Китая заявил об украинцах на протестах в Гонконге: в России отреагировали

18 октября 2019, 23:29

Дипломат утверждает, что граждане Украины отправились передавать опыт проведения акций протеста.

протестующий в Гонконге
Протестующие в Гонконге завидуют украинцам / Фото instagram.com/golos_ameriki

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что на протестах в Гонконге были замечены "украинские элементы", которые поехали поделиться опытом.

"Осложняется тем, что всё больше международных сил грубо вмешивается в дела Гонконга. По достоверной информации, там появились украинские элементы. Вроде бы они ездят, чтобы передавать свой опыт гонконгцам", - цитирует посла Комсомольская правда.

По его словам, жители Гонконга говорят о желании "жить как украинцы". Чжан Ханьхуэй посмеялся над этими заявлениями, поскольку, по его словам, в Гонконге гораздо выше уровень жизни.

Впоследствии спикер МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова китайского посла Чжана Ханьхуэй об участии украинцев в протестных акциях в Гонконге.

"Посол Китая в России посмеялся над желанием протестующих в Гонконге "жить как в Украине". Ему стало бы еще смешнее, если бы он регулярно смотрел и читал украинские СМИ, в которых на полном серьезе обсуждают перспективу "жить как в Сингапуре".

Посол Китая в России посмеялся над желанием протестующих в Гонконге "жить как на Украине". Ему стало бы ещё смешнее, если бы он регулярно смотрел и читал украинские СМИ, в которых на полном серьезе обсуждают перспективу "жить как в Сингапуре".

Опубликовано Марией Захаровой Пятница, 18 октября 2019 г.

Как известно, в Гонконге вспыхнули массовые протесты из-за стремления местных властей разрешить экстрадицию граждан на материковый Китай.

Напомним, молодой активист из Гонконга написал на своем шлеме перефразированный украинский революционный лозунг Слава Украине! – Героям Слава!

Ранее для протестующих из Гонконга устроили просмотры украинского фильма о Евромайдане Зима в огне с титрами на китайском. Позже во время митингов заметили украинский флаг.

Китай Гонконг акция протеста Мария Захарова новости России
Сейчас вы просматриваете новость «Посол Китая заявил об украинцах на протестах в Гонконге: в России отреагировали». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:17
Праздник 19 октября: почему переедание сегодня – к счастью
18 октября, пятница
23:54
В кулуарах Рады обнаружили живую куницу: курьезное видео
23:29
Посол Китая заявил об украинцах на протестах в Гонконге: в России отреагировали
23:03
Зеленский исполнил обещание родственникам погибших военных
22:38
"Ужасная ночь в карцере": начался суд над Гладковским Фото
22:11
Верховная судья пожаловалась на угрозу влияния из-за реформы Зеленского
22:10
Жена Усика показала сногсшибательную фигуру в микробикини. Фото
21:48
Медведь не нападет и никто не умрет: Супрун развенчала мифы об "этих днях"
21:21
Суд избрал "троещинскому маньяку" меру пресечения
21:20
Топ-модель по-украински 3 сезон 8 выпуск: кто ушел смотреть онлайн Видео
21:16
В Лондоне внук Назарбаева попал в суд за укус под кокаином полицейского
20:56
Впервые Украину посетит легендарный Конор Макгрегор: что известно о визите
20:18
"Квартал головного мозга": Богдан потроллил себя и взбесил украинцев
20:12
Украинского прокурора считают причастным к скандалу вокруг Трампа – СМИ
20:09
Гороскоп на завтра: кому взять быка за рога, а кому - уверенно идти к триумфу
19:39
В Украину вернется миссия МВФ: подробности
19:21
Клинтон озвучила имя фаворитки России на выборах в США
18:55
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 8 выпуск 3 сезон - 18-10-2019 Видео
18:47
"В театральном буфете пусто": Порошенко назвал задержание Гладковского шоу Видео
18:26
"Главное ноги раздвинуть": Оля Полякова в корсете взбудоражила фото с мальчиками
18:15
МИД Украины из космоса отслеживает маневры российской армии
18:14
"Рука Москвы дрочить устала": в Сети смеются над новым видео с Кивой
18:04
Журналист после нападения Черновол будет делать уколы от бешенства Видео
18:00
Х-Фактор 10 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн кастинг Видео
17:39
Бой Гвоздик - Бетербиев: дата боя, где смотреть, на кого ставят букмекеры
17:28
Лоукост SkyUp запустил дешевый рейс во Львов из Харькова
17:01
"Разрушить империю": бывший узник Кремля дал совет Зеленскому Видео
17:00
"Как всегда, не выполняете обещания": Разумков потроллил Гончаренко
16:13
Запеченная тыква и тыква с мясом: самые простые и вкусные рецепты Фото
16:12
"В Россию насовсем?": Повалий отменила концерт в Киеве - реакция сетей Фото Видео
15:59
В Нафтогазе ответили Газпрому: анонсировали иск на $11 млрд Видео
15:51
Не хотят решать: депутат рассказал о целях Москвы
15:46
Рада проголосовала за проект госбюджета-2020 в первом чтении
15:42
"Вопрос энергобезопасности": эксперт объяснил, почему для Луганской ТЭС нужна специальная цена на газ
15:18
"Набью морду": в Днепре произошел вопиющий инцидент с маршрутчиком
15:17
"За*бали, все выдумки": в России сомневаются в болезни Заворотнюк
14:52
Злоупотребления и недостоверная декларация: НАБУ сообщило о подозрении Гладковскому Видео
14:48
В РФ озвучили новые условия для контракта по транзиту газа Видео
14:30
Дерзкое убийство в Днепре: задержан подозреваемый и назван возможный мотив Фото Видео
14:21
Конец эпохи разврата: в Украине предложили создать "реестр секса"
14:11
В Киеве задержали "троещинского маньяка": все подробности
14:10
Дело Пашинского: Апелляционный суд оставил экс-нардепа за решеткой Видео
14:08
Наталья Бочкарева поплатилась за наркотики в трусах
14:03
Когда переводят время в Украине 2019 и когда ждать отмены перевода
13:51
"Мажоры остались без денег": "слуги народа" поссорились с Гончаруком – СМИ Видео
13:45
Готовится к войне: в Генштабе ВСУ раскрыли жуткий план Кремля
13:29
"Просто свинство": у Гончарука решили избавиться от большинства госшахт Видео
13:18
Интимные фото голой Деми Ловато стали достоянием общественности Фото
13:09
Газпром решил поманить Украину низкой ценой на газ Видео
12:55
Подорожает отправка бандеролей и писем: Укрпочта повышает тарифы
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять