"Молитвы РПЦ не сработали": с "корытом" Путина произошел курьез на пирсе в Стамбуле

Владимир Путин / Reuters

С российским ракетным крейсером Маршал Устинов, который является плавучей резиденцией президента страны-агрессора Владимира Путина, произошел курьез – судно не смогло пришвартоваться к пирсу в турецком Стамбуле.

В понедельник, 6 января, четыре турецких буксира тщетно пытались помочь Маршалу Устинову пришвартоваться возле военного причала на мысе Сарайбурну. Однако, "почетного места" так и нашлось.

Как сообщил руководитель проекта в Институте черноморских стратегических исследований, журналист Андрей Клименко в Facebook, плавучей резиденции Путина пришлось вернуться на стоянку в Мраморном море.

Ракетный крейсер Маршал Устинов / Фото Facebook Andrii Klymenko

Крейсер Путина вернулся на стоянку в Мраморном море / Фото Facebook Andrii Klymenko

Клименко добавил, что прибытие крейсера Маршал Устинов в Стамбул связано с визитом Путина для встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

В Сети активно иронизируют из-за курьеза с российским ракетным крейсером Маршал Устинов.

"Корыто "Маршал Устинов" потеряло управление, врезалось в берег, 4 турецких буксира не смогли пришвартовать. Смельчак Путин побоялся жить в отеле и пригнал в Стамбул крейсер. Как он с 6-ю фсошниками собирался ходить в крохотный гальюн?" – написал блогер Вал Мишель.

Пишут, что ракетный крейсер "Маршал Устинов" потерял управление и врезался в берег в Босфорском проливе. pic.twitter.com/f71XJ05fBe — Игорь Пачковский (@5pLoo0uwJdudGc2) January 6, 2020

"Лоцмана хоть отпустили?", - написал Александр Дубенский.

"И это мокшанское корыто ждет судьба "Кузи", уже недолго ему страдать. Он совершил фантастический переход как для плавающего металлолома", - отметил Игорь Опрышко.

"Там просто не действуют молитвы РПЦ - каноническая территория Вселенского патриархата", - добавил Богдан Яременко.

Напомним, в проливе Босфор зафиксировали необычный конвой - большой десантный корабль ВМФ России Орск тащил океанский буксир МБ-304. По официальной информации, российский десантный корабль сломался.