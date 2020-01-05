Шел из Сирии: большой десантный корабль России сломался посреди моря

БДК Орск / Фото Yörük Işık

В проливе Босфор зафиксировали необычный конвой - большой десантный корабль ВМФ России Орск тащил океанский буксир МБ-304. По официальной информации, российский десантный корабль сломался.

У судна случилась поломка двигателей, что и заставило его идти в аннексированный Севастополь на буксире, пишет Думская. Сообщается также, что БДК Орск выполнял задачи в Средиземном море в составе группировки кораблей РФ. Это был третий поход большого десантного корабля к берегам Сирии.

Фото буксировки Орска опубликовал известный турецкий шипспоттер Yörük Işık.

БДК Орск отбуксировали в аннексированный Севастополь / Фото Yörük Işık

Длина БДК Орск составляет 113 метров, ширина - 15,6, осадка - 4,5 метра. Водоизмещение 4560 тонн, максимальная скорость 17 узлов. Корабль с 2004 и по 2017 год находился в длительном ремонте.

В Сети бурно отреагировали на поломку десантного корабля ВМФ России: "Повезло ублюдкам, что не штормило", "Поставят на ремонт, отремонтируют и сожгут!", "Все должны трепетать и бояться великой мощи, великого флота, великого ху@ла", "Странно, что он вообще куда-то вышел после того ремонта 13-тилетнего… Наверное, баграми от причала отпихивали, шоб только сдыхаться от него".

Напомним, 12 декабря на единственном авианесущем крейсере России Адмирал Кузнецов вспыхнул пожар. Его потушили через сутки. В результате пожара два человека погибли, еще 14 - пострадали.

Главная предварительная версия возникновения возгорания на крейсере Адмирал Кузнецов - пылающая сварочная окалина попала на груду мусора.

Позднее стало известно о том, что российском крейсере во время тушения пожара пылающий энергоотсек был взят и залит водой.

Позже стало известно, что ущерб, причиненный огнем крейсеру Адмирал Кузнецов, может достигать 95 миллиардов рублей (1,53 млрд долларов).