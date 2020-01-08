Эксперт оценил, как изменится газовый рынок после запуска Турецкого потока

Газопровод Турецкий поток / Газпром

Эксперт и глава спецпроектов "Фонда национальной энергетической безопасности" Александр Перов прокомментировал состоявшийся 8 января запуск громкого проекта - газопровода Турецкий поток.

Такое сообщение опубликовал портал Экономика сегодня.

"Россия долго шла к реализации проекта южного газового коридора — сегодня этот путь завершается", — заявил он.По мнению Перова, официальная Москва всерьез укрепила собственные позиции на всеевропейском газовом рынке.Эксперт также отметил, что российский проект в лучшую сторону изменил энергобезопасность Евросоюза

.Напомним, ранее, днем 8 января, президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган дали официальный старт работе газопровода Турецкий поток - на торжественной церемонии в Стамбуле в конгресс-центре Халич.

Справка. Газопровод Турецкий поток проложен по дну Черного моря - из российской Кубани в Турцию.Газопровод построен из двух частей-ниток - первая чисто для турецкого рынка, а вторая - для поставок газа в страны Юго-Восточной и Южной Европы. Проводимость каждой из ветки газопровода составляет 15,75 млрд кубометров газа ежегодично.

