Американо-иранский конфликт: в Тегеране отказались мириться

В Иране недовольны решением США ввести санкции

В Иране отреагировали на предложение США относительно проведения переговоров без предварительных условий для того, чтобы снизить напряженность в регионе. Данная инициатива Вашингтона была озвучена в письме постоянного представителя США при ООН Келли Крафт в Совет Безопасности ООН.

Сообщатся, что Тегеран отверг предложение Вашингтона о сотрудничестве. Причиной такого решения стало введение Штатами санкций против Ирана.

"До тех пор, пока США продолжают настаивать на враждебности, переговоры не имеют никакого смысла", – сказал дипломат постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, передет РИА Новости.

Он также добавил, что "беспрецедентные" санкции, которые накладывают США, противоречат нормам международного права.

Напомним, 3 января был ликвидирован иранский генерал, глава спецподразделения Кодс Касем Сулеймани. Американские военные ударили ракетами по аэропорту Багдада.

7 января в администрации президента США Дональда Трампа занялись разработкой санкций в отношении Ирака, которые ранее глава Белого дома обещал сделать "невиданными" по суровости.

8 января в Ираке нанесли ракетные удары по авиабазе США вблизи города аль-Асад и базе американских и коалиционных сил в городе Эрбиль. Ответственность за обстрел американских военных баз в Ираке взял Корпус стражей исламской революции. Сообщалось, что атака была ответным ударом на убийство иранского генерала, главы спецподразделения Кодс Касема Сулеймани.