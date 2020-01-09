У Трампа готовы мириться с Ираном, в Тегеране ответили

США готовы к переговорам с Ираном / Фото Reuters

Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт направила письмо в Совет Безопасности ООН, в котором говорится о том, что Штаты готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий для того, чтобы снизить напряженность в регионе.

По словам Крафт, Вашингтон намерен "не допустить дальнейшей угрозы международному миру и стабильности или эскалации со стороны иранского режима". В то же время операция по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани "оправдана" статьей 51 Устава ООН - она дает стране право на самооборону, передает Reuters.

В свою очередь, постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи отметил, что в Иране уже отомстили за убийство Сулеймани.

"Все наши действия были пропорциональны убийству Сулеймани. Они завершены. Если США больше не будут предпринимать военные действия в отношении Ирана, мы также не будем предпринимать таких действий", – цитирует Тахт-Раванчи ТАСС.

По словам дипломата, исламская республика также действовала в соответствии со статьей 51 Устава ООН. При этом Тахт-Раванчи добавил, что в случае новых атак США, у Иране не будет другого варианта кроме как ответить.

Читайте такжеЧем конфликт США и Ирана грозит Украине и всему мируНапомним, 3 января был ликвидирован иранский генерал, глава спецподразделения Кодс Касем Сулеймани. Американские военные ударили ракетами по аэропорту Багдада. Позже глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США готовы совершить нападение по 52 целям в Иране в случае, если атакам повергнутся американцы.

8 января в Ираке нанесли ракетные удары по авиабазе США вблизи города аль-Асад и базе американских и коалиционных сил в городе Эрбиль. По данным Министерства обороны США, Иран выпустил более дюжины ракет. Ответственность за обстрел американских военных баз в Ираке взял Корпус стражей исламской революции. Сообщалось, что атака была ответным ударом на убийство иранского генерала, главы спецподразделения Кодс Касема Сулеймани.

Позже президент США Дональд Трамп обратился к нации после атаки Ирана на базу США. Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон предпринимает меры во благо иранского народа, заслуживающего достойной жизни.