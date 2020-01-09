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Иранский конфликт - история про жабу и гадюку

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

9 января 2020, 07:17

Шакал попытался урвать кусок у более крупного хищника и поплатился за это.

дональд трамп
дональд трамп / кадр из видео

Пожалуй, можно подвести промежуточные итоги событий вокруг Ирана.

Во-первых, конфликт между Ираном и США — классический конфликт двух империалистических хищников: крупного и мелкого. Иран строит новую Персидскую империю, стремясь захватить ресурсные территории для откачки чужих ресурсов в свою пользу. Его экономическая модель неспособна к интенсивному развитию, поэтому выход лишь в захвате новых территорий. США, контролируя Ближний Восток, защищает свои владения. В общем, шакал пытается урвать часть добычи у более крупного хищника.

Во-вторых, нынешний конфликт не только между странами, но и между элитами. Демократы США в борьбе с Трампом используют иранских радикалов для того, чтобы создать для Трампа ловушку, попав в которую он проиграет в ноябре. Захват посольства в Багдаде проиранскими террористами очевидно такую ловушку создавал, и решение о ликвидации Сулеймани, по всей видимости, ее сумело обойти.

Читайте такжеУбийство Сулеймани - чудесный подарок Трампа для ИранаНынешний обстрел создавал вилку: силовой ответ Трампа втягивал его в войну без очевидного результата, отказ от силового решения даёт демократам козырь в плане демонстрации слабости Трампа. Правда, они во многом успели закрыть для себя эту возможность, выступая резко против ударов в ответ.

Решение о введении новых санкций — паллиатив, но в целом это самое плохое решение для Ирана — его экономика падает, социальная катастрофа нарастает, а радость от удара по двум базам через месяц забудется. Снова захочется есть. А тут и новые санкции.

Есть один критерий оценки последствий нынешнего кризиса: если он (кризис) помешает избраться в ноябре Трампу — то победили демократы и в каком-то смысле Иран, выступивший их прокси-структурой. Трамп победит — значит, нынешний кризис ничего им не дал. Стоит напомнить, что инициировал кризис Иран, чьи террористы обстреляли в декабре американскую базу. Штаты ответили, после чего последовала атака посольства. За три недели кризис из локального стал региональным. Каждый новый ответ был непропорционален предыдущей угрозе, поэтому и резкий рост эскалации.

В целом для нас этот конфликт — история про жабу и гадюку. Оба фигуранта хуже. Один империалист ничем от другого не отличается, поэтому странно, что вообще возникает вопрос, за кого болеть в этом соревновании.

США Иран Дональд Трамп президентские выборы в США Эль Мюрид
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