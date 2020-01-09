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Иран пригласил Украину, США и другие страны расследовать крушение Боинга МАУ

9 января 2020, 13:20

Сообщение о катастрофе сразу было направлено Украине как стране, где зарегистрирован борт.

Иран, самолет, МАУ
В Иране потерпел катастрофу Боинг МАУ / Reuters

К расследованию обстоятельств и причин катастрофы самолета компании Международные авиалинии Украины возле аэропорта Имама Хомейни Иран официально пригласил представителей других стран.

Как заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, следственная группа, в соответствии с Чикагской конвенцией, приглашает все страны, которые признаются как бенефициары этого документа, уполномочить своих представителей для участия в расследовании катастрофы и назначить собственные специальные группы.

Он рассказал, что первое сообщение о катастрофе сразу было направлено Украине как стране, где зарегистрирован борт, Соединенным Штатам Америки, как стране-производителю самолета Боинг, а также Швеции и Канаде, как странам, чьи граждане погибли в результате катастрофы.

Читайте такжеВ СНБО озвучили основные версии крушения Боинга в ИранеКроме того, он добавил, что Украина сделала запрос, чтобы ее специалисты присоединились к наблюдению для ознакомления с шагами, которые предпринимает Иран в связи с катастрофой.

Абедзаде также подтвердил обнаружение бортовых самописцев ("черных ящиков"). По его словам, "черные ящики" содержат бортовой регистратор и голосовую запись переговоров. Однако они во время катастрофы были повреждены, в частности, физические повреждения можно увидеть на устройствах.

По его словам, следователи изучают вещественные доказательства с места катастрофы, соответствующую документацию, обломки самолета были собраны и перемещены в безопасное место.

Напомним, в четверг, 9 января, в Украине объявлен день траура в связи с трагедией, произошедшей 8 января Иране - в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины в Тегеране погибли все, кто был на борту, в том числе и 11 граждан Украины.

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Ранее появился предварительный отчет Организации гражданской авиации Ирана, в котором говорится о том, что Боинг МАУ пытался вернуться в аэропорт Тегерана - об этом свидетельствует траектория его полета. Причиной крушения самолета назвали возгорание.

Президент Владимир Зеленский записал обращение в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины в Иране 8 января и призвал украинцев воздержаться  от "конспирологических теорий" до полного выяснения всех подробностей причин трагедии.

США расследование самолет катастрофа Иран МАУ Украина
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