Крушение Боинга МАУ: в США допустили техническую неисправность самолета

В Иране потерпел катастрофу самолет МАУ / Reuters

Техническая неисправность могла стать причиной падения в Иране самолета Международных авиалиний Украины, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Вместе с тем он подчеркнул, что пока точно не установлена причина авиакатастрофы в Тегеране, передает Fox News.

Отвечая на вопрос о том, могла ли стать иранская ракета причиной крушения самолета МАУ, он отметил: "Я видел сообщения об этом. Я лишь могу сказать, что нам нужно докопаться до сути очень, очень быстро. Нам нужно выяснить причины, возможно, что это техническая неисправность. Однако нам нужно знать, не было ли здесь чего-то более зловещего ".

Кроме того, госсекретарь США выразил надежду, что иранская сторона станет сотрудничать при расследовании причин катастрофы.

Он добавил, что в обратном случае существуют риски, что авиакомпании примут решение отказаться от полетов в Иран, чтобы не подвергать угрозе пассажиров.

Напомним, ранее международная расследовательская группа Bellingcat сделала анализ видео с поражением самолета МАУ ракетой земля-воздух в небе над Тегераном и подтвердила его подлинность.

Как сообщалось, премьер-министр Канады в прямом эфире национального телеканала заявил, что канадская разведка имеет доказательства попадания иранской ракеты в самолет МАУ в небе над Тегераном.

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В ответ в Иране заявили о том, что информация о том, что украинский Боинг в Иране мог быть сбит ракетой является манипуляцией со стороны США.