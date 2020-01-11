Оман получил нового султана

Оман возглавил Хейсам бен Тарик Аль Саид / Reuters

Оман возглавил 66-летний Хейсам бен Тарик Аль Саид, который с 2002 года занимал пост министра наследия и культуры и является двоюродным братом умершего султана Кабуса Бен Саида Аль Саида.

Хейсам бен Тарик Аль Саид в субботу утром, 11 января, принес присягу, сообщило государственное телевидение Омана.

Новый султан принес присягу в Совете Омана (двухпалатный совещательный орган парламентского типа).

Напомним, султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид умер 10 января в возрасте 79 лет, он правил страной с 1970-го. Умерший султан не имел наследников. Совет по обороне Омана призвал членов правящей семьи придерживаться конституции - собраться и назначить нового султана.