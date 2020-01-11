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Умер правивший 50 лет султан Омана Кабус Бен Саид

11 января 2020, 02:33

Глава государства скончался вследствие онкологического заболевания.

султан Омана Кабус Бен Саид
Султан Омана Кабус Бен Саид умер после онкологии / Фото: Википедия

В Омане после продолжительной болезни ушел из жизни султан Кабус Бен Саид.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственные СМИ, глава государства умер в возрасте 79 лет.

Известно, что Саид правил страной с 1970 года, когда он пришел к власти в результате переворота, свергнув родного отца. Однако у него наследников нет, поэтому решение о том, кто станет новым монархом, будет принято в течение трех дней членами его семьи.

В юности будущий султан учился в военных академиях Великобритании и Германии, некоторое время служил в британской пехоте. На родину он вернулся в 1964 году после кругосветного путешествия. 23 июля 1970 года Кабус Бен Саид совершил государственный переворот и стал одновременно монархом, премьером, главой МИД и Минобороны. Он переименовал государство в султанат Оман и затеял масштабные реформы.

Саид реализовал в Омане серьезные преобразования, султанат стал богатой и современной страной.

В 2015 году у султана был обнаружен рак. В конце прошлого года его состояние улучшилось, и на короткое время монарх отправлялся на лечение в Бельгию. В последнее время все чаще появлялась информация об ухудшении его состояния.

Напомним, ранее сообщалось, что во время визита в Оман президент Владимир Зеленский провел официальную встречу с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.

Кроме того, Зеленский также провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди.

умер султан Оман
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